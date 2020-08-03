Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM Свое участие в поисках пропавшего на территории Бурятии самолета Ан-2 принимают участие военные Восточного округа с беспилотниками. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Решением командования ВВО расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), дислоцированный в Бурятии, отправился для поиска пропавшего самолета Ан-2», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что расчетом БПЛА будет проведено обследование территории в районе села Бельск Иркутской области и военные организуют по прибытии на место постоянное дежурство для более эффективных поисков пропавшего борта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что в поисках пропавшего в Бурятии Ан-2 задействованы 64 человека, а также 13 единиц техники.