Москва, , 08:47 — REGNUM В Москве открыт прием заявок на общегородской туристический конкурс «Маршруты по Москве». Конкурс приурочен празднованию Всемирного дня гида, сообщается на портале мэра столицы.

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Принять участие в конкурсе может любой желающий — рассказать о любимых местах столицы и отправить свой маршрут. Заявки принимаются с 3 по 21 августа на сайте конкурса.

По итогам конкурса «Маршруты по Москве» выберут 15 победителей. Итоги подведут 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Победители получат подарки от Мостуризма,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после пандемии коронавируса турпоток в столицу будет восстановлен в течение нескольких месяцев.

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