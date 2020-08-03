Хабаровск, , 08:59 — REGNUM В Хабаровском крае 90 семейных пар ветеранов Великой Отечественной войны получили от властей региона памятные знаки «За супружеское долголетие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Специальная акция чествования семейных пар началась ещё 15 мая. Её приурочили к Году памяти славы. В числе награждённых — семьи, в которых один или оба супруга являются участниками или ветеранами Великой Отечественной войны, несовершеннолетними узниками фашистских лагерей, блокадниками Ленинграда, тружениками тыла.

Индивидуальные поздравления получила каждая семья. Кроме памятного знака, для ветеранов во дворах домов творческие коллективы давали концерты.

Памятный знак «За супружеское долголетие» учрежден в Хабаровском крае в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в День семьи, любви и верности майкопский ЗАГС чествовал супружеские пары, которые прожили вместе больше 25 лет.