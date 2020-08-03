Богота, , 08:44 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Колумбии было выявлено 11 470 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим числом за все время пандемии. Об этом 3 августа сообщает минздрав страны.

По информации министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране возросло до 317 651.

Также сообщается, что за это же время в Колумбии 320 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 10 650.

Кроме того, указывается, что на данный момент в стране 167 239 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 744 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.