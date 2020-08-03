Найроби, , 08:43 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении за минувшие сутки увеличилось на 690. Об этом передает местная газета Daily Nation со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

В соответствии с заявлением, новые инфицированные — 681 гражданин Кении и девять иностранцев, были выявлены после тестирования 5393 образцов за последние 24 часа.

Отмечается, что в результате общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кении возросло до 22 053. Общее число образцов, протестированных в стране с 13 марта, когда было объявлено о первом случае заражения, достигло 315 723.