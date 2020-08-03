Барнаул, , 08:31 — REGNUM В Алтайском каре полиция задержала владельца туристической базы «Глобус» после смерти четырех человек в одном из номеров турбазы, сообщили 3 августа в СУ СК России по Алтайскому краю.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3, ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, 26 июля на туристическую базу «Глобус» в Алтайском крае прибыла семья из четырех человек, в том числе дети 16 и 10 лет. Позднее их тела были обнаружены в номере без признаков насильственной смерти.

В ночь на 27 июля произошло отключение турбазы от электросети. Владелец распорядился включить в бойлерной два бензиновых электрогенератора. Работа генератора привела к появлению окиси углерода в номерах. По предварительной версии, смерть наступила из-за отравления окисью углерода.