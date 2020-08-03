Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве в многофункциональных центрах начали работать диагностические комплексы и роботы-помощники, позволяющие проверить здоровье. Пройти бесплатную диагностику можно в 10 МФЦ, сообщается на портале мэра столицы.

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Два проекта запускаются в рамках программы «Здоровая Москва». Первый проект — москвичи с помощью диагностических комплексов смогут быстро измерить основные показатели состояния здоровья.

Второй проект — роботы-диагносты измеряют показатели здоровья и дают горожанам рекомендации по ведению здорового образа жизни. Предлагается проверить уровень насыщения крови кислородом, сделать анализ выдыхаемого воздуха и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в летний период в парках Москвы работали павильоны «Здоровая Москва».

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