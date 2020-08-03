Москва, 3 августа 2020, 08:31 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с эпидемией коронавируса улучшается, однако опасность заражения не миновала. Об этом в интервью Forbes предупредил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.
Читайте также: Победа близка: в России осталось 200 тысяч человек, зараженных SARS-CoV-2
Он указал на необходимость ответственно относиться к своему здоровью и продолжать соблюдать противоэпидемиологические правила — носить маски перчатки, соблюдать дистанцию.
Врач отметил, что России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии во многом из-за невысокой плотности населения, а также благодаря «своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля».
Также Рошаль дал высокую оценку мерам, которые предприняли власти страны.
Глава Национальной медицинской палаты добавил, что новый вирус «нас научил и наказал за многое», а также поставил много вопросов.
Также по теме: Эксперт предупредил об опасности второй волны коронавируса
По его словам, пандемия новой коронавирусной инфекции является проверкой для отечественной системы здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: Российское здравоохранение готово к новой волне коронавируса — Мишустин
Читайте развитие сюжета: В Госдуме пандемию коронавируса назвали биологической войной