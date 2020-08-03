Москва, , 08:31 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с эпидемией коронавируса улучшается, однако опасность заражения не миновала. Об этом в интервью Forbes предупредил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.

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Он указал на необходимость ответственно относиться к своему здоровью и продолжать соблюдать противоэпидемиологические правила — носить маски перчатки, соблюдать дистанцию.

Врач отметил, что России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии во многом из-за невысокой плотности населения, а также благодаря «своевременному введению системы санитарных кордонов, введению ограничений на въезд в страну и мерам внутреннего контроля».

Также Рошаль дал высокую оценку мерам, которые предприняли власти страны.

«Решения, которые принимались президентом, правительством, Минздравом и другими органами власти — правильные и своевременные», — подчеркнул врач.

Глава Национальной медицинской палаты добавил, что новый вирус «нас научил и наказал за многое», а также поставил много вопросов.

«Вне сомнения, жизнь после этой пандемии будет иной даже с учетом короткой памяти у человечества. Кто из нас помнит про чуму, холеру, проказу? Так будет и с этой пандемией, — уверен Рошаль. — Она человечество не убьёт, но потери будут. Их называют «санитарными потерями».

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По его словам, пандемия новой коронавирусной инфекции является проверкой для отечественной системы здравоохранения.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны, — заявил врач. — Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса.

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