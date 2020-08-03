Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве начался приём заявок на туристский конкурс «Маршруты по Москве». Об этом 3 августа сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Заявки с маршрутами будут принимать с 3 по 21 августа на сайте конкурса. Участникам необходимо заполнить специальную форму.

«Москвичи и гости столицы могут рассказать о необычных и уникальных местах своего района. Для этого им предстоит исследовать Москву и открыть для себя новые пространства», — говорится в информации.

Итоги подведут через месяц, 3 сентября. Будет отобрано 15 лучших маршрутов.