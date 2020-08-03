Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Группа спасателей в Грузии, чтобы доставить лекарства 75-летнему жителю, дошла пешком до высокогорного села, дорогу в которое размыло во время наводнения. Об этом 2 августа сообщает агентство Repot.

Это произошло в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, где из-за стихии оказались повреждены дороги и мосты. Как рассказали журналистам в штабе по чрезвычайным ситуациям, лекарства хотели доставить вертолетом, но погода ухудшилась, а пожилому жителю села лекарства нужны были срочно. Попасть в удаленный населенный пункт можно только пешком через лес.

«На месте присутствует врач, человек чувствует себя удовлетворительно», — сообщили в штабе.

Напомним, 29 июля из-за сильных ливней в крае Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия река Риони вышла из берегов. Потоками воды были повреждены дороги, мосты, линия электропередач и водопровод. Изначально 12 населенных пунктов были отрезаны от внешнего мира, к восьми из них проложили временную дорогу.

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