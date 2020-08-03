Новосибирск, , 08:21 — REGNUM В Заельцовском районном суде Новосибирска прекращено производство по делу о признании факта научного открытия в математике. Об этом сообщается на сайте суда.

Заявление в суд поступило от Марата Авдыева.

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«Заявитель просит суд признать факт научного открытия заявителем краткого доказательства теоремы Ферма знаний на основе знаний средней общеобразовательной школы (факультатив с физико-математическим уклоном)», — уточнили в суде.

Однако производство по делу было прекращено «в связи с тем, что указанное заявление не подлежит рассмотрению в суде».