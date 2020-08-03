Улан-Удэ, , 08:18 — REGNUM После того, как в России был подписан закон, разрешающий РЖД сплошные рубки леса в районе Байкала, во многих регионах России прошли одиночные пикеты. Накануне, 2 августа, они добрались до Москвы. Как сообщает ОВД-Инфо, накануне, во время пикета против вырубки лесов на Байкале, полиция задержала сибирскую активистку Светлану Хагадаеву. Она стояла с плакатом «Руки прочь от Байкала». За нарушение правил поведения при режиме «повышенной готовности» (ст. 20.6.1. КоАП) составлен протокол.

Тем временем глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Instagram заявил, что защитников леса «вводят в заблуждение».

«Ну кто вам сказал про вырубку леса вокруг Байкала. Вдоль действующей железной дороги БАМа для строительства вторых путей будет, возможно, расчистка. Много леса вы видели, чтобы вплотную к путям подходил? Подчеркну — это вдоль существующей линии железной дороги. Участки на сегодня, предусмотренные к рубке, это в основном кустарник и мелкая поросль площадью от 0,1 до 1,1 гектара всего», — написал он в ответ на претензии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба, президент РФ Владимир Путин подписал в конце июля 2020 года. На днях в РЖД заявили, что у компании нет планов по строительству новых железных дорог у озера Байкал и вырубки тайги. При этом в компании допустили вырубку небольшой полосы шириной 10−15 метров вдоль действующих путей для технологических объектов.

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Вопрос относительно вырубки деревьев у берегов Байкала РЖД обсуждался недавно во время рабочей встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

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