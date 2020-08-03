Якутск, , 08:23 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев опубликовал сведения о своих доходах и доходах семьи за 2019 год. Он задекларировал доход в 8,059 млн рублей. Это несколько меньше, чем в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные сайта правительства республики.

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У Айсена Николаева в общей собственности только гараж площадью 24 кв. метра. В 2018 году доход главы республики составил 8,756 млн рублей.

Супруга главы Якутии показала годовой доход значительно меньше, чем в 2018 году. За 2019 год она задекларировала 21,1 млн рублей, в предыдущем — 39,4 млн рублей. У неё в собственности по прежнему нежилые помещения площадью 352 и 50 кв. метров и автомобиль Lexus GX 460 2010 года выпуска.

У несовершеннолетнего ребёнка в доходах земельный участок площадью 4 420 кв. метров, жилой дом в 365 кв. метров, нежилое здание 157 кв. метров, гараж-баня.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов задекларировал за 2019 год доход в размере 30,7 млн рублей. В 2018-м у него в декларации значилось 64,9 млн рублей доходов.