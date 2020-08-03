Москва, , 08:17 — REGNUM Тропические постельные клопы были замечены гражданами в ряде регионов России. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства пояснили, что данный вид клопов является новым для европейской части России. При этом отмечается ежегодный рост численности этих кровососущих насекомых. От обычного постельного клопа новый вид отличается лишь внутренним строением. В Россию клопов чаще всего невольно завозят туристы, возвращаясь после отдыха в тропических странах.

Тропические клопы обладают особенностью нападать на человека и в дневное время. Наиболее активны эти насекомые в летнее время года и в начале отопительного сезона. При этом они могут проникать в квартиру через вентиляцию и розетки, поэтому при попадании в многоквартирный дом хотя бы одного клопа есть риск распространения этих вредителей по всем квартирам.

Чтобы предотвратить распространение клопов специалисты рекомендуют как можно чаще проводить уборку в доме и менять постельное бельё. Рекомендуется также по возвращении домой из жарких стран отдать все вещи в химчистку или прачечную, где они пройдут обработку при высокой температуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении тропических клопов в Москве.

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