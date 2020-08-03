Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве 3 августа ожидается до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится гребнем антициклона, благодаря чему москвичей ждёт погожий летний денёк с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме», — говорится в информации.

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха поднимется до 23 градусов, в Московской области — до 24 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области снова отмечается жаркая погода. 2 августа столбик термометра преодолел отметку в +30 градусов.

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