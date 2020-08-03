Москва, , 08:14 — REGNUM В России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают возможность пополнения анонимных электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM.

Поправки вступили в силу с 3 августа. Согласно новым требованиям, физические лица не смогут пополнять электронные кошельки без идентификации личности.

Без подтверждения личности электронные кошельки разрешается пополнять только через банковский счет. Сотовые операторы смогут принимать наличные для перевода на анонимный кошелек только после предъявления клиентом паспорта.

При обсуждении поправок в закон отмечалось, что они направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и против финансирования терроризма.