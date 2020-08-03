Пекин, , 08:05 — REGNUM Департаменты общественных связей по всей стране помогли 5226 одиноким потерявшимся людям вернуться домой за первую половину года, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Согласно статистике, предоставленной министерством гражданской администрации КНР, помощь была оказано в числех 288 тыс. случаев в период с января по июнь в рамках общенациональной компании, направленной на оказание бездомным или оставшимся без средств к существованию.

Более того, государство оказало финансовую поддержку людям, оказавшимся в нужде. На конец июня Китай выделил 14,62 млрд юаней (около $2,09 млрд) субсидиями беднякам.

За первую половину года всего 3,396 млн человек в Китае были признаны находящимися в нужде. В период с марта по июнь текущего года выплаты нуждающимся были увеличены, а сироты и дети, оставшиеся без попечительства, были включены в схему выплат пособий впервые за все время.