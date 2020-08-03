Горно-Алтайск, , 08:01 — REGNUM В Республике Алтай, по данным на утро сегодня, 3 августа, за весь период выздоровели и выписаны из медучреждений 1193 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.⠀Уточняется, что за прошедшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом.

«Коронавирус подтвердился у трёх жителей города Горно-Алтайска, вернувшихся ранее из другого региона, и у двух жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка, — говорится в оперативном сообщении. — Четыре из пяти новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В одном случае диагностированы симптомы ОРВИ».⠀Всего на Алтае лабораторно подтверждено 1636 случаев заражения коронавирусом, в том числе 729 — в Кош-Агачском районе, 325 — в городе Горно-Алтайске, 135 — в Майминском районе, 130 — в Усть-Канском районе, 103 — в Шебалинском районе, 86 — в Турочакском районе, 52 — в Улаганском районе, 33 — в Чемальском районе, 23 — в Онгудайском районе, 18 — в Усть-Коксинском районе, 2 — в Чойском районе.⠀