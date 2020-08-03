Москва, , 08:00 — REGNUM Переменная облачность и температура воздуха +21…+23 °С ожидаются в столице России 3 августа, в понедельник. Об этом 3 августа сообщает Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что при этом в Подмосковье возможен кратковременный дождь. Также в российской столице днем будет дуть ветер западного направления со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. столба.

В ночное время в Москве будет переменная облачность без осадков, температура воздуха +11…+13 °С, ветер южный 3−8 м/с.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что несколько стран Западной Европы, противостоящих эпидемии коронавируса, одновременно столкнулись с сильной жарой.