Москва, , 07:42 — REGNUM В Москве 3 августа начались работы по замене асфальта на участке Тверской улицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной аварий», — рассказал вице-мэр Пётр Бирюков.

Работы проводятся на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка — всего 1,3 километра дороги. Завершить ремонт планируется уже 4 августа.

В информации сайта мэрии напомнили, что последний раз Тверскую улицу ремонтировали в 2016 году.