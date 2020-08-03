Красногорск, , 07:33 — REGNUM В Московской области с 3 августа внести пополнение на транспортную карту «Стрелка» можно только при помощи безналичных платежей. Об этом сообщили в правительстве Подмосковья.

Новые правила введены из-за изменений в регулировании электронных кошельков, вступают в силу поправки к 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Пополнить карту можно безналичным способом через интернет, при помощи мобильных приложений, в том числе банковских. Процедура оплаты проезда онлайн описана на сайте карты.