Красногорск, 3 августа 2020, 07:33 — REGNUM В Московской области с 3 августа внести пополнение на транспортную карту «Стрелка» можно только при помощи безналичных платежей. Об этом сообщили в правительстве Подмосковья.
Новые правила введены из-за изменений в регулировании электронных кошельков, вступают в силу поправки к 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Пополнить карту можно безналичным способом через интернет, при помощи мобильных приложений, в том числе банковских. Процедура оплаты проезда онлайн описана на сайте карты.