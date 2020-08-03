Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать более 100 случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативных штабов.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Ульяновской области на вечер 2 августа (20:00 часов) подтверждено 9417 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за сутки выявлено 110 носителей коронавируса.

Отметим, по данным оперативного штаба России на утро 2 августа (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 9307 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6592 пациента, скончались 73. В том числе за последние сутки выявлены 102 носителя коронавируса, 27 пациентов переболели COVID-19.