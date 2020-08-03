Пекин, , 07:20 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Хагупит», который должен обрушиться на восточные китайские провинции Чжэцзян и Фуцзянь, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Тайфун стал уже четвертым в стране за этот года. По данным на 5:00 местного времени 3 августа, он был расположен в 460 км от побережья уезда Цаннань провинции Чжэцзян на востоке Китая. Максимальная скорость ветра в эпицентре достигает 90 км/ч, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

Эксперты метеоцентра отмечают, что тайфун движется со скоростью от 20 до 25 км/ч по направлению к побережью, продолжая набирать мощь.

Ожидается, что ураган накроет некоторые морские районы к востоку от Тайваня, части Восточно-Китайского моря и некоторые прибрежные районы вдоль Чжэцзяна, Фуцзяня и Шанхая с утра понедельника до утра вторника. В некоторых районах юго-восточной провинции Чжэцзян за тот же период выпадут проливные дожди в районе 100−200 мм.