Кемерово, , 07:19 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в девяти населённых пунктах Кузбасса. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — 28, Кемерово — 24, Междуреченск — 22, Прокопьевск — пять, Киселевск — четыре, Таштагольский МР — три, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — один, Прокопьевский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. Напомним, что за минувшие сутки скончался один пациент из Междуреченска.

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Всего в регионе зарегистрирован 3871 случай заражения коронавирусом, 2577 человек выписаны, 26 скончались.