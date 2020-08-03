Чита, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкальском крае значительно улучшилось. Как сообщает сегодня, 3 августа, оперативный штаб региона, всего в крае выявлены 4131 носитель SARS-CoV-2 (13 за последние сутки). Из них 3751 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Новых летальных случаев от вируса не регистрируются уже более двух недель. Развёрнуто 380 коек для заражённых COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье уже реализуют третий этап снятия карантинных ограничений, хотя ещё в начале месяца там отмечался взрывной характер распространения коронавируса.

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