Кызыл, , 07:12 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол вручил государственные награды республики медикам военного мобильного многофункционального госпиталя, развёрнутого в Кызыле для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в республиканском правительстве.

Лечение было организовано в ограниченной «красной» зоне в пневмомодульных конструкциях. Военный госпиталь завершил свою работу на минувшей неделе.

Бороться с эпидемией Туве в течение месяца помогали 86 военных медиков. Многофункциональным госпиталем руководил командир 26 отдельного медицинского батальона 90 танковой дивизии Центрального военного округа, подполковник медицинской службы Дмитрий Щукин. Ему присвоено звание Заслуженного работника Тувы.

Коллектив провёл 1200 пцр-исследований, вылечил 120 человек, в том числе 14 военнослужащих.

Благодарность главы Тувы получили четыре медика, почётные грамоты — семь человек. Заслуженным работником здравоохранения Тувы стал один человек — Дмитрий Щукин.

Напомним, военный палаточный лагерь с современным оборудованием прибыл в Туву с Урала и был развернут на территории больничного комплекса по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля в Туве коронавирус был выявлен у 6137 человек.