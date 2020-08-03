Фучжоу, Китай, , 07:12 — REGNUM Провинция Фуцзянь на востоке Китая объявила третий уровень экстренного реагирования в связи с приближением тайфуна «Хагупит», сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Власти региона потребовали от рыбаков города Ниндэ немедленно эвакуироваться ан берег до 8:00 по местному времени 3 августа. Прибрежные туристические места Ниндэ были закрыты, на строительных объектах прекращены работы.

Глаз «Хагупита» был зафиксирован в 540 км к юго-востоку от уезда Цаннань провинции Чжэцзян в 23:00 по местному времени 2 августа. Сила ветра доситглает 83 км/ч, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Тайфун движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч и продолжит усиливаться по мере приближения к берегу. Ожидается, что он обрушится на прибрежные районы провинций Чжэцзян и Фуцзянь.