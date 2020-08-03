Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM В Свердловской области снова отмечается жаркая погода. 2 августа столбик термометра преодолел отметку в +30 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

3 августа в районе Екатеринбурга ожидается прохладно, а затем до конца рабочей недели возможно повышение температуры почти до +30 градусов. Однако уже 8 августа летняя погода начнёт отступать.

Как сообщало ИА REGNUM, часть июля выдалась необычно жаркой для Среднего Урала. В Екатеринбурге было побито несколько температурных рекордов.