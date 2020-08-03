Кемерово, , 07:08 — REGNUM В Кемеровской области судебные приставы арестовали четыре маршрутных такси у владельца таксопарка из Юрги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП России.

Уточняется, что на исполнении находилось шесть производств в отношении индивидуального предпринимателя — о взыскании задолженности по налоговым и кредитным платежам в размере 700 тыс. руб. Добровольно оплатить задолженность он отказался.

Маршрутки оставлены на хранение индивидуальному предпринимателю. У должника есть десять дней для оплаты долга, иначе транспортные средства передадут на реализацию.