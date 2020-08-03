Якутск, , 07:17 — REGNUM В Якутии за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 25 человек, один пациент скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 37 случаев, остальные в Абыйском, Верхоянском, Горном, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Олекминском, Сунтарском и Усть-Алданском районах.

На 3 августа в республике зарегистрировано более 5950 тыс. носителей коронавируса, 56 пациентов скончались за весь период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. 48 пациентов с коронавирусом скончались в регионе за весь период наблюдений.