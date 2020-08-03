Пекин, , 06:58 — REGNUM В Пекине за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, за сутки в столице Китая также не было зафиксировано ни одного нового бессимптомного случая заражения опасным вирусом.

В период с 11 июля по 2 августа в стране было выявлено 335 новых подтвержденных случаев COVID-19. Все они были связаны с оптовым рынком фермерской продукции «Синьфади». Из них 332 человека уже выписаны из больниц.

В Пекине также зафиксировано три случая заболевания опасной инфекцией, связанных с городом Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Один бессимптомный случай по-прежнему находится под наблюдением медиков.