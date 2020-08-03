Пекин, , 06:52 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 43 новых случая COVID-19, из которых семь — «импортных» и еще 36 — локальных, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Из 36 локальных случаев, 28 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, еще восемь — на провинцию Ляонин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Три новых случая подозрения на инфекцию выявлено в стране за стуки, все они пришлись на Шанхай и являются «импортными», то есть выявленными у прибывших в страну из-за рубежа. Смертей от опасной инфекции за сутки в Китае не зафиксировано.