Новосибирск, , 06:50 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 3 августа, за прошедшие сутки выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за это же время 84 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, и женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 246 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе официально зарегистрировано 9 654 случая заражения коронавирусом, 8 006 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. В отделениях реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.