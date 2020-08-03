Пекин, , 06:48 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в страну из-за рубежа, случаев достигло 2092. В провинции Цзянсу выявлено три новых «импортных» случая, в то время как в провинции Шаньдун — два за сутки. Еще два случая было выявлено в провинциях Ляонин и Гуандун соответственно.

Среди общего числа «импортных» пациентов в Китае, 1997 было выписано из больниц по выздоровлению, еще 95 остаются на лечении. Двое — в тяжелом состоянии, смертей среди «импортных» заболевших не зафиксировано.