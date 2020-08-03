Кемерово, , 06:40 — REGNUM В Кемерове прошли линейки для выпускников школ. Обновлённые награды «Отличник Кузбасса» получили 182 кемеровчанина: 125 ребят получили золотые знаки, 57 — серебряные. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

11 классов в этом учебном году окончили 2363 учащихся 58 общеобразовательных учреждений Кемерова.

210 выпускников получили аттестаты о среднем образовании с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении».

28 выпускников получили наивысший балл на ЕГЭ.