Миасс, Челябинская область, , 06:39 — REGNUM В Челябинской области родственники полицейского, погибшего в результате ДТП в ночь на 1 августа, жалуются на травлю. Об этом сообщают местные СМИ.

23-летний сотрудник полиции был за рулём машины Hyundai, которая врезалась в опору железнодорожного моста. Как пишет 74.ru, в редакцию обратилась одна из его родственниц. Она обратила внимание журналистов на множество нелицеприятных комментариев в социальных сетях и на угрозы.

«Вы посмотрите, что пишут и какие угрозы! Родственникам неприятны все эти доводы людей», — цитирует её издание.

Также некоторые интернет-пользователи пишут, что он якобы был пьян. Однако официального подтверждения этих данных нет. Это опровергают и его близкие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 августа машин врезалась в опору ж/д моста. Авария унесла жизни четверых человек, в том числе несовершеннолетней девушки.

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