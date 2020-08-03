Благовещенск, , 06:19 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. 48 пациентов с коронавирусом скончались в регионе за весь период наблюдений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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В Приамурье коронавирус лабораторно подтвердился у 2801 человека. 1683 пациента полностью излечились.

Наибольшее число выявленных носителей коронавируса зафиксировано в областной столице — в Благовещенске — 1234, на втором месте — Свободный — 593, на третьем — Тында — 186.

В регионе провели более 177 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за истекшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 человек, скончались — три.