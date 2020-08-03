Сингапур, , 05:51 — REGNUM Обязательное ношение специальных электронных браслетов будет введено для всех въезжающих на территорию Сингапура. Об этом 3 августа сообщается в совместном заявлении министерства образования, министерства людских ресурсов, а также управления иммиграции и контроля.

Системы электронного мониторинга будут введены для тех, кто будет находиться на домашнем карантине, за пределами специальных изоляционных центров. Гаджеты будут выдаваться при въезде на территорию Сингапура.

Требование о ношении электронных браслетов вступит в силу с 23:59 10 августа. Его действие будет распространяться на граждан республики, лиц, имеющих статус постоянного жителя, постоянно работающих в стране иностранцев и членов их семей. Отмечается, что дети до 12 лет будут освобождены от ношения данного устройства.

Если человек в период нахождения на домашнем карантине покинет своё жильё, устройство незамедлительно подаст об этом сигнал властям. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере $7,2 тыс., либо ареста на срок до шести месяцев. Иностранным гражданам в случае нарушения грозит депортация.

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