Москва, , 05:35 — REGNUM Проверкой для российской системы здравоохранения и репетицией биологической войны назвал пандемию COVID-19 детский хирург, доктор медицинских наук, глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль 3 августа в своём интервью Forbes.

Рошаль отметил, что далеко не все страны мира оказались готовы к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В случае России медик отметил правильность и своевременность всех мер, предпринятых органами власти, включая главу государства, для борьбы с распространением коронавируса. По мнению Рошаля, России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии во многом благодаря своевременному введению системы санитарных кордонов, мерам внутреннего контроля и вводу ограничений на въезд в страну.

Леонид Рошаль «Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — пояснил медик.

Также Рошаль добавил, что после окончания пандемии COVID-19 государства должны будут проанализировать готовность медицины к возможной бактериологической войне и подобным эпидемиям.

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