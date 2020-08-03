Новосибирск, 3 августа 2020, 05:31 — REGNUM В Первомайском районе Новосибирска начали благоустраивать сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разработчиком проекта и генеральным подрядчиком выступает компания ООО «Разнострой», заказчиком МКУ «Горзеленхоз».

Предусмотрены реконструкция дорожно-тропиночной сети, создание новой системы освещения, устройство новых площадок (спортивной и детской), обновление ограждения, создание дополнительного входа в сквер, установка новых лавочек и урн.

Сегодня, 3 августа, запланирована аварийная вырубка деревьев.

Работы завершат к 15 октября 2020.