Магадан, Магаданская область, 3 августа 2020, 05:23 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 3 августа на Колыме зарегистрировано 1433 носителя коронавируса, выздоровели 1007 человек, скончались 13 пациентов.
Всего лабораторно обследовали 45 462 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ноябре 2020 года планируется начать производство вакцины от коронавируса, разработанной специалистами научного центра «Вектор».