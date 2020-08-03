Богота, , 02:51 — REGNUM Самое высокое количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано в Колумбии. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты страны в своём Twitter.

Суточный прирост выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Колумбии составил 11 470. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 317 651. Количество случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило за сутки 320, общее количество случаев смерти достигло 10 650.

Также в минздраве Колумбии подтвердили выздоровление 6 531 пациента, общее число выздоровевших среди пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2 составило 167 239 человек. В столице Колумбии, городе Боготе за всё время с начала эпидемии было выявлено 109 153 случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Колумбии превысило 300 тысяч.

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