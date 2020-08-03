Сухум, , 02:35 — REGNUM Экстренное совещание в связи с одномоментным открытием российско-абхазской границы состоялось в минздраве Абхазии. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе совещания медики и члены оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 заявили о вероятности ухудшения эпидемиологической обстановки в стране в связи с полным открытием границы с Россией.

Министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария пояснил, что накануне открытия границы в республике наблюдался рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ситуация остаётся крайне непростой. Конджария пояснил, что координационный штаб обсуждал поэтапное открытие границы с сохранением ряда ограничений на въезд в Абхазию и одномоментное открытие границы для всех желающих и без каких-либо ограничений стало неожиданностью для всех.

Глава здравоохранения Абхазии высказал опасения, что из-за резкого возрастания нагрузки на систему здравоохранения страны будет крайне сложно справиться с потоком больных.

«Мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо ещё», — заявил Конджария.

Большинство участников совещания поддержали предложение депутата парламента республики Алхаса Джинджолии о вводе ограничительных мер для прибывающих в страну туристов. Медики обсудили план действий в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и приняли решение об обращении к жителям Абхазии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении члена оперативного штаба Абхазии по борьбе с распространением COVID-19 Алхаса Джинджолии ввести ряд ограничений на российско-абхазской границе.

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