Приштина, , 01:36 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Косово Авдулы Хоти. Об этом 2 августа сообщил сам глава правительства страны на своей странице в Facebook.

Хоти рассказал о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию, который он сделал накануне. Премьер-министр уточнил, что из всех симптомов заболевания у него наблюдается лишь небольшой кашель.

Глава правительства Косово пояснил, что в ближайшие две недели он будет находиться дома на карантине. Все свои обязанности премьер будет выполнять в удалённом режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении главы правящей партии Косово Исы Мустафы, у которого ранее было выявлено заражение коронавирусной инфекцией.

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