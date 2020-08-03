Приштина, 3 августа 2020, 01:36 — REGNUM Коронавирусная инфекция была выявлена у премьер-министра Косово Авдулы Хоти. Об этом 2 августа сообщил сам глава правительства страны на своей странице в Facebook.
Хоти рассказал о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию, который он сделал накануне. Премьер-министр уточнил, что из всех симптомов заболевания у него наблюдается лишь небольшой кашель.
Глава правительства Косово пояснил, что в ближайшие две недели он будет находиться дома на карантине. Все свои обязанности премьер будет выполнять в удалённом режиме.
Ранее ИА REGNUM сообщало о выздоровлении главы правящей партии Косово Исы Мустафы, у которого ранее было выявлено заражение коронавирусной инфекцией.
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