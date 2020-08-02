Сухум, , 23:32 — REGNUM В Абхазии член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Алхас Джинджолия предложил ввести ограничительные меры на границе с Россией. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

«Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 августа открыла государственную границу с Абхазией.

Пока въезд в Абхазию из России разрешён только аккредитованным в республике иностранным дипломатам, военнослужащим Объединённой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России, а также водителям транспортных средств, осуществляющим международные грузовые перевозки.

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