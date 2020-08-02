Москва, , 23:15 — REGNUM 13 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом 2 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

«В Москве скончались 13 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в Российской Федерации за сутки от COVID-19 скончались 70 человек.

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