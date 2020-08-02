Женева, Швейцария, , 22:18 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом на территории Африки уже превышает 940 тыс. Об этом сообщает 2 августа представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на странице в соцсети Twitter.

«Более 940 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (выявили) на Африканском континенте», — говорится в сообщении.

По данным организации, на сегодняшний день от COVID-19 в Африке умерли почти 20 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что во всём мире за последние сутки выявили 262 929 новых случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2).

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