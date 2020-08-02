Москва, , 21:21 — REGNUM В России рекомендации по мерам против распространения коронавируса в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения, если эпидемиологическая обстановка улучшится. Об этом 2 августа заявили в Роспотребнадзоре.

Школа время проведения пандемии Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», — цитирует ведомство «Российская газета».

Для борьбы с пандемией будут приниматься меры по предотвращению больших скоплений детей, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что учебный год в России начнётся в традиционной форме. Школьники, как обычно, сядут за парты 1 сентября. По его словам, в Минпросвещения нет опасения касательно эпидемиологической обстановки по коронавирусу на начало учебного года в России. В школах будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

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