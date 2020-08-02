Москва, , 20:41 — REGNUM Информация о том, что в Парке Горького в Москве произошла массовая драка с участием экс-десантников и полицейских, не соответствует действительности. Об этом 2 августа сообщил ТАСС директор парка Павел Трехлеб.

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«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно, — сказал Трехлеб. — Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась».

По его словам, конфликт в Парке Горького был исчерпан после «разъяснительной беседы». Он добавил, что участники инцидента («активный» представитель «голубых беретов» и его товарищи) уже отпущены.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 2 августа в столице Российской Федерации в Парке Горького произошла потасовка между полицейскими и бывшими десантниками. Конфликт начался после того, как стражи порядка пытались задержать одного из «голубых беретов».

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