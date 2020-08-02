Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В Екатеринбурге подошло к концу празднование 90-летия Воздушно-десантных войск. Утром на площадке возле киноконцертного театра «Космос» приземлились десять парашютистов, десантировавшихся с самолёта Ан-2, сообщает пресс-служба мэрии.

День ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На Площади Советской Армии бывшие и нынешние военнослужащие возложили цветы к памятнику «Чёрный тюльпан». Как пишут СМИ, также здесь прошла праздничная программа. Гуляли люди в форме ВДВ и в Историческом сквере, и в парке имени Маяковского, и в других местах. По свидетельствам очевидцев, масочный режим и санитарную дистанцию они в основном не соблюдали.

По данным мэрии, праздник прошёл в усечённом режиме. Некоторые мероприятия были перенесены в режим онлайн. Так, музей ВДВ «Крылатая гвардия» и культурный центр «Солдаты России» выложили на видеохостинг Youtube подготовленную двухчасовую концертную программу.